В администрации Сергиева Посада заявили, что открытого горения на месте взрыва не наблюдается

В настоящее время на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде развернут оперативный штаб. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Отмечается, что на территорию завода продолжают пребывать пожарные расчеты. В настоящий момент весь Сергиево- Посадский гарнизон в полном составе находится на месте происшествия, плюс пребывают дополнительные силы из с соседних городов.

«Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб», — отметили в администрации.

На данный момент известно, что разрушен один цех, а второй частично поврежде6н, плюс во многих цехах повреждено остекление и фасады.

«Повреждения остекления также наблюдается в городе. На месте происшествия находится глава округа и все представители оперативных служб», — подчеркнули в соцсетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадало более 30 человек.