В аэропорт Шереметьево ввели временные ограничения

В московском аэропорту "Шереметьево" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.

Напомним, план "Ковер" — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. Когда действует данный режим, экипажам самолетов дается приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всего находящегося в воздухе авиатранспорта.

Ранее сообщалось о том, что турецкая авиакомпания отменила ряд своих рейсов в Москву из-за ночных ограничений полетов.