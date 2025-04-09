В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения

В ночь на 9 апреля в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения.

Информация об этом появилась в телеграм-канале Росавиации.

Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. Цель введения ограничений — обеспечение безопасности полетов.

Вечером 8 апреля стало известно, что аэропорты Волгограда и Саратова не принимают самолеты из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что пожилой американец прошел контроль в аэропортах Японии с пистолетом в багаже.