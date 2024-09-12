В аэропортах Мурманской области сняли временные ограничения

С 14:10 по московскому времени в аэропортах Мурманской области сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщил телеграм-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

«В 14:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты... Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что в период действия временных ограничений один самолет, летевший в Мурманск, направился на запасной аэродром в Архангельск (Талаги).

Экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов, которая остается главным приоритетом, добавили там же.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Мурманской области снова введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.