В аэропортах Мурманской области снова введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Временные меры, касающиеся работы аэропортов Мурманской области, снова введены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 12 сентября, с 9:35 мск на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ограничения могут быть пересмотрены в зависимости от текущей ситуации и уровня безопасности.

Экипажи и диспетчеры работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойную связь и контроль за ситуацией в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что действующие ограничения, введенные ради обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, отменены в аэропортах Мурманской области — Мурмаши и Хибины.