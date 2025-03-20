В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Воздушные гавани Самары и Саратова временно прекратили свою работу. Об этом сообщило в своем телеграм-канале РИА Новости со ссылкой на слова представителей Росавиации.

Из-за угрозы удара украинских беспилотников в Самаре и Саратове на некоторое время прекратили работу аэропорты. Они не выпускают в небо и не принимают на посадку воздушные рейсы. В авиагаванях введен в действие план «Ковер».

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта украинские доны атаковали Воронежскую область. Жители региона сообщили о работе ПВО, в небе регулярно слышались взрывы. Губернатор Гусев также предупредил местных об угрозе воздушного удара.