В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в Самаре и Саратове ввели режим ограничения полетов
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Воздушные гавани Самары и Саратова временно прекратили свою работу. Об этом сообщило в своем телеграм-канале РИА Новости со ссылкой на слова представителей Росавиации.
Из-за угрозы удара украинских беспилотников в Самаре и Саратове на некоторое время прекратили работу аэропорты. Они не выпускают в небо и не принимают на посадку воздушные рейсы. В авиагаванях введен в действие план «Ковер».
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта украинские доны атаковали Воронежскую область. Жители региона сообщили о работе ПВО, в небе регулярно слышались взрывы. Губернатор Гусев также предупредил местных об угрозе воздушного удара.