В аэропортах трех городов РФ с утра ввели временные ограничения на полеты
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В субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были введены временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских самолетов, как проинформировали в Росавиации.
Сообщается, что аэропорты временно прекратили прием и отправку рейсов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что московские аэропорты приостановили прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки ВСУ.