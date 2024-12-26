Московские аэропорты приостановили прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки ВСУ

В московских воздушных гаванях Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, меры приняли и в аэропорту Калуги.

В Московском регионе объявили план «Ковер». Как отмечает Shot, на фоне угрозы удара дронов со стороны Украины приостановили прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов. По расписанию ряд пассажирских рейсов задерживаются.

По состоянию на 16.50 по мск ограничения сняли только в аэропорту Внуково, пишет РИА Новости.

Напомним, 23 декабря из-за сообщений о минировании в Пулково задержали вылет более 10 рейсов. Тогда угрозы не подтвердились.