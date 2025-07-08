В аэропорту Италии мужчину засосало в двигатель самолета

В международном аэропорту Италии Милан-Бергамо произошел трагический инцидент — 35-летнего мужчину засосало в двигатель самолета. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По предварительным данным, рано утром мужчина проник через одну из дверей в зоне выдачи багажа, взломав ее. После этого он выбежал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и оказался на пути уже движущегося самолета, готовившегося ко взлету.

Как передает издание, в результате этого поток воздуха засосал мужчину во вращающиеся на большой скорости лопасти двигательной установки. Он погиб мгновенно.

Администрация аэропорта в целях безопасности приостановила работу воздушной гавани, из-за чего некоторые рейсы авиакомпаний Ryanair и Eurowings были отменены или перенесены.

Оперативные службы выяснили, что погибший не являлся пассажиром и не имел никакого отношения к работе аэропорта или авиакомпании. Местные СМИ предполагают, что таким чудовищным образом мужчина решил свести счеты с жизнью. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии после перестрелки погибли три человека.