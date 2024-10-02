В аэропорту Японии прогремел взрыв

В аэропорту Миядзаки произошел взрыв, сообщило издание NHK со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что взрыв прогремел на рулежной дорожке аэропорта в среду, 2 октября. Он вызвал столб дыма. Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения зафиксировали на асфальтовом покрытии.

По информации пресс-службы аэропорта, поврежденный участок имеет овальную форму. Глубина воронки составила один метр.

Также руководство воздушной гавани приняло решение отменить 41 рейс и закрыть взлетно-посадочную полосу (ВПП). На данный момент правоохранители устанавливают причину взрыва.

Как ранее сообщала полиция префектуры Миядзаки, недалеко от аэропорта были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Сам аэропорт построен на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене у посольства Израиля произошло два взрыва.