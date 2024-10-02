В аэропорту Японии прогремел взрыв
В японском аэропорту произошел взрыв
Фото: [Pxhere.com]
В аэропорту Миядзаки произошел взрыв, сообщило издание NHK со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Отмечается, что взрыв прогремел на рулежной дорожке аэропорта в среду, 2 октября. Он вызвал столб дыма. Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения зафиксировали на асфальтовом покрытии.
По информации пресс-службы аэропорта, поврежденный участок имеет овальную форму. Глубина воронки составила один метр.
Также руководство воздушной гавани приняло решение отменить 41 рейс и закрыть взлетно-посадочную полосу (ВПП). На данный момент правоохранители устанавливают причину взрыва.
Как ранее сообщала полиция префектуры Миядзаки, недалеко от аэропорта были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Сам аэропорт построен на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.
Ранее сообщалось, что в Копенгагене у посольства Израиля произошло два взрыва.