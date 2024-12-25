В аэропорту Казани ввели экстренный план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт в Казани временно ограничил свою деятельность. В данный момент воздушная гавань не выполняет ни посадку, ни вылет авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Кроме того, несколько рейсов, которые летели в Казань из Стамбула, Алматы и Томска, были перенаправлены в Самару из-за временного ограничения работы аэропорта.

Такие ограничения периодически вводятся в различных регионах, как правило, они возникают в связи с угрозой атаки беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев об ответе за атаку на Казань.