В аэропорту Казани ввели экстренный план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА
Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани
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Аэропорт в Казани временно ограничил свою деятельность. В данный момент воздушная гавань не выполняет ни посадку, ни вылет авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных перевозок.
Кроме того, несколько рейсов, которые летели в Казань из Стамбула, Алматы и Томска, были перенаправлены в Самару из-за временного ограничения работы аэропорта.
Такие ограничения периодически вводятся в различных регионах, как правило, они возникают в связи с угрозой атаки беспилотников.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев об ответе за атаку на Казань.