В аэропорту Казани ввели временные ограничения в связи с угрозой БПЛА
В аэропорту Казани приостановили прием и отправку рейсов из-за БПЛА
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В аэропорту Казани введены временные ограничения, о чем сообщила пресс-служба Росавиации. Эти меры приняты для повышения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с возможной угрозой использования беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент воздушная гавань приостановила прием и отправку авиарейсов. Все сотрудники аэропорта, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеров, прилагают максимальные усилия для обеспечения безопасности полетов и защиты интересов граждан России.
Ранее 1 января аэропорт Саранска отменил все вылеты и прием самолетов из-за угрозы атаки ВСУ.