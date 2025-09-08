В аэропорту Лондона закрыли терминал после инцидента с химическими веществами

В лондонском аэропорту Хитроу произошел инцидент, из-за которого сотрудникам безопасности пришлось закрыть четвертый терминал и эвакуировать пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта и пожарной службы британской столицы.

Отмечается, что причиной этого стало обнаружение потенциально опасных веществ в зоне регистрации. На место происшествия немедленно прибыли аварийные службы, включая пожарных и специалистов по опасным материалам.

Сейчас проводится тщательная проверка территории. В целях безопасности движение поездов национальных железных дорог в районе четвертого терминала временно ограничено — составы проходят без остановки. Пассажиры с багажом были выведены на улицу, где около терминала дежурят машины скорой медицинской помощи.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию (ЧС), работа аэропорта полностью не остановлена. Рейсы продолжают вылетать практически без задержек из других терминалов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пассажиры более шести часов ждали вылета в Екатеринбург.