Десятки пассажиров застряли в аэропорту на шесть часов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings из Новокузнецка в Екатеринбург, передает VSE42.Ru .

Самолет должен был вылететь в 09:20, но, по данным онлайн-табло аэропорта, время вылета перенесено на 16:00. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в Новокузнецк, что привело к сдвигам.

Более 90 пассажиров столкнулись с необходимостью ожидания вылета в течение шести часов. В такой ситуации авиаперевозчик обязан предоставить пассажирам комплекс услуг, установленный законодательством. В зависимости от времени задержки это может включать горячее питание, средства связи, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов, а также компенсацию стоимости билета при задержке свыше пяти часов.

Прокуратура проверяет соблюдение этих требований и правил перевозки.

Ранее сообщалось, что россияне застряли в аэропорту Казахстана из-за технического сбоя на рейсе.