В аэропорту Минеральных Вод у самолета при посадке загорелось шасси

В аэропорту города Минеральные Воды при посадке военного-транспортного самолета Ан-124-100 произошло возгорание шасси. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Военно-транспортный самолет «Руслан», по некоторым данным, прилетел из одной из африканских стран. Во время посадки в Минеральных Водах у него загорелось шасси.

«Возгорание было успешно ликвидировано пожарными расчетами. Экипаж самолета, состоящий из 8 человек, не пострадал», — указал микроблог.

Сейчас проводится расследование причин этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нового Уренгоя совершил жесткую посадку грузовой самолет Ан-12. У него не выпустилась стойка шасси при приземлении, в итоге самолет завалился на бок при развороте на взлетно-посадочной полосе.