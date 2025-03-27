В аэропорту Минеральных Вод у самолета при посадке загорелось шасси
112: в аэропорту Минвод произошло возгорание шасси у самолета Ан-124 «Руслан»
Фото: [pxhere.com]
В аэропорту города Минеральные Воды при посадке военного-транспортного самолета Ан-124-100 произошло возгорание шасси. Об этом сообщил телеграм-канал 112.
Военно-транспортный самолет «Руслан», по некоторым данным, прилетел из одной из африканских стран. Во время посадки в Минеральных Водах у него загорелось шасси.
«Возгорание было успешно ликвидировано пожарными расчетами. Экипаж самолета, состоящий из 8 человек, не пострадал», — указал микроблог.
Сейчас проводится расследование причин этого инцидента.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нового Уренгоя совершил жесткую посадку грузовой самолет Ан-12. У него не выпустилась стойка шасси при приземлении, в итоге самолет завалился на бок при развороте на взлетно-посадочной полосе.