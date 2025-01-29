В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты

Уточняется, что такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Также, говорится в сообщении представителя ведомства, экипажи, авиадиспетчеры, а также службы аэропорта принимают все необходимые меры для создания комфортных условий.

Временные ограничения на полеты вводятся властями или авиапредприятиями для того, чтобы ограничить или урегулировать проведения авиарейсов в определенных условиях. Такие ограничения могут быть связаны с различными факторами, включая погодные условия, проблемы в воздушном пространстве и технические неполадки.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Казани. Отмечалось, что такие меры были приняты на фоне воздушной тревоги, которая работала в городе. Кроме того, ночью временные ограничения вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.