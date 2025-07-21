В аэропорту Шереметьево отменили ограничения
Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме
Воздушные суда могут свободно прибывать и отправляться из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на полёты сняты», — говорится в сообщении.
Представители аэропорта уточнили, что из-за введенных мер безопасности время обслуживания пассажиров может увеличиться.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.