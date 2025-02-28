В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

В пятницу, 28 февраля, в 2:41 в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения. Воздушная гавань пока не принимает и не отправляет самолеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что сейчас принимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Напомним, 26 февраля временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Сочи. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, неизвестно.

22 февраля ограничения затронули работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

Ранее сообщалось о том, что на шесть часов задерживаются вылеты самолетов из Кузбасса в разные точки РФ.