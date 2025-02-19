На шесть часов задерживаются вылеты самолетов из Кузбасса в разные точки РФ

Вылеты самолетов из Кузбасса в разные точки России задерживаются на несколько часов в двух аэропортах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание проверило информацию, опубликованную на официальных порталах аэропортов Новокузнецка и Кемерова. Четыре авиарейса из аэропорта Новокузнецка задерживаются на несколько часов. Конечные пункты назначения — Шереметьево (время задержки — шесть часов), Домодедово (два часа), Иркутск (около двух часа) и Сочи (примерно пять часов).

Из кемеровского аэропорта задержали только один рейс в Москву. Пассажиры должны были вылететь в 08:20. Однако рейс задержали примерно на один час. Причины задержек не сообщаются. Во вторник, 18 февраля, некоторые рейсы также отправлялись с опозданием по причине плотного тумана. В частности, с задержками вылетели три рейса. Были перенесены вылеты в Москву и Новосибирск. Плотный туман образовался из-за резких перепадов температуры, зафиксированные днем и ночью.

Ранее сообщалось, что эксперт при Росавиации оценил возможность восстановления прямых рейсов между США и РФ.