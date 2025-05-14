В Шереметьево задержали одного из богатейших «молочников» из Саратова

В московском аэропорту Шереметьево был задержан один из крупнейших производителей молочной продукции Саратовской области при попытке незаконного вывоза крупной суммы денег. Бизнесмен планировал перевезти в Катар около 1,6 млн руб., не задекларировав их.

Как сообщил телеграм-канал Mash, 10 мая сотрудники таможенной службы в Шереметьево пресекли попытку отъезда за границу Айдара Байзульдинова, возглавляющего АО «Племзавод „Трудовой“». При личном досмотре у него была обнаружена сумка, содержащая 1 млн 625 тыс. руб.

Отсутствие декларации на данную сумму может повлечь за собой уголовное преследование с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. Байзульдинов отказался давать какие-либо комментарии по поводу произошедшего.

Стоит отметить, что «Племзавод „Трудовой“», которым владеет Байзульдинов, в прошлом году вошел в тридцатку лучших производителей молока в стране. Финансовые показатели предприятия за 2024 год демонстрируют значительный оборот: выручка составила 3,8 млрд руб., а чистая прибыль достигла почти 600 млн руб.

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