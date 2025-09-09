В аэропорту Сочи ввели временные ограничения, в Севастополе ревет воздушная тревога

Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Телеграм-канале.

Кореняко пояснил, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиаперевозок в аэропорту курортного города в связи с потенциальной угрозой атаки со стороны ВСУ.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Одновременно с этим, в Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в аккаунте в соцсетях.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российская ПВО насбивала за три часа 5 дронов Украины над Черным морем и Курской областью.