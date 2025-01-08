Пенсионерка во Владикавказе, пытаясь попасть в свой самолет, оказалась в багажном отделении

В аэропорту «Владикавказ», расположенном в одноименной столице Северной Осетии, произошла курьёзная ситуация. Пожилая женщина, вероятно, спутала ленту транспортера с лестницей для посадки и спокойно покатилась в багажное отделение. Об этом сообщил телеканал РЕН.

По предварительным данным, бабушка собиралась пригнуться перед тоннелем, но не успела это сделать и упала на спину. Так она и поехала дальше, увлекая за собой вещи других пассажиров.

Работники аэропорта не обратили внимания на случившееся, пока к ним не обратился мужчина и не сообщил о происшествии. После этого женщине помогли избежать опасности и сориентироваться.

«Мы сожалеем, что один из наших пассажиров попал в такие неприятные обстоятельства и приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Также была вызвана бригада скорой помощи. Врачи не обнаружили у женщины никаких повреждений, полученных в результате падения. После происшествия сотрудники аэропорта связались с родственниками пожилой женщины, и те забрали ее, решив не лететь.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева нашли замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию.