В аэропорту Внуково дважды за ночь вводили ограничения на полеты

В ночь на 23 мая в аэропорту «Внуково» дважды за ночь вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сначала ограничения были введены в 01:50 по московскому времени, они действовали почти час.

В 02:47 ограничения были отменены.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил Кореняко.

Ранее турэксперт Мкртчян назвал категорию туристов, которые больше всего страдают из-за атаки дронов.