В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»

В столичном аэропорту Внуково временно остановили все прилетающие и вылетающие рейсы, сообщили в авиационных службах.

По информации телеграм-каналов, во Внуково объявлен план «Ковер». Также действуют ограничения на аэродромах в Кубинке и Ермолине.

Самолетам рекомендовано выбирать для посадки другие воздушные гавани.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.