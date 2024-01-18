В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»
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В столичном аэропорту Внуково временно остановили все прилетающие и вылетающие рейсы, сообщили в авиационных службах.
По информации телеграм-каналов, во Внуково объявлен план «Ковер». Также действуют ограничения на аэродромах в Кубинке и Ермолине.
Самолетам рекомендовано выбирать для посадки другие воздушные гавани.
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.