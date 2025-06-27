В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Аэропорт Волгограда временно приостановил работу. С целью обеспечения безопасности полетов в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, что подобные меры связаны с атакой беспилотников на российские регионы. Так, вечером 26 июня дежурные ПВО сбили 16 украинских дронов над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении регулярных рейсов в Тель-Авив со 2 июля. Перелеты из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга возобновятся впервые после запрета, введенного Росавиацией 13 июня из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.