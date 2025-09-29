В аэропорту Жуковский временно ограничен прием и выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту Жуковский временно ограничен прием и выпуск самолетов
В аэропорту Жуковский (Раменское) временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Утром 29 сентября в аэропорту Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что Дания усилит контроль над воздушным пространством.