В аэропорту Жуковский временно ограничен прием и выпуск самолетов

Безопасность

В аэропорту Жуковский (Раменское) временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

