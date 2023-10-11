В Афганистане произошло землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении, произошедшем на западе Афганистана в провинции Герат. По данным ведомства, его магнитуда составила 6,3.

Сейсмологи сообщили, что толчки произошли в 36 км к северу-западу от Герата. Землетрясение зафиксировало в 00:41 по времени UTC (3:41 по московскому). Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Ранее о масштабном землетрясении в провинции Герат сообщали 7 октября. Жертвами природного катаклизма стали 2,4 тысячи человек. Землетрясение стало одним из самых масштабных в Афганистане за последние несколько лет.

10 октября пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила о землетрясении, зафиксированном у побережья Камчатки. По данным ведомства, его магнитуда составила 4,6. Очаг залегал на глубине 79 км.

10 октября также поступили сообщения о землетрясении в Аргентине. Магнитуда составила 6. Толчки ощущались на северо-западе страны.