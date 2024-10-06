В Аланье умер российский турист

На турецком курорте Аланья умер турист из России, сообщил портал Gerçek Alanya. По информации источника, трагический инцидент произошел в воскресенье, 6 октября.

Отмечается, что 55-летний россиянин Сергей Перепелица загорал на пляже отеля, расположенного в районе Окурджалар. Во время отдыха мужчина он почувствовал недомогание. К нему были вызваны специалисты скорой медицинской помощи. Туриста госпитализировали.

Несмотря на усилия врачей, Перепелица скончался. Его тело передадут судмедэкспертам, чтобы они установили причину смерти.

В субботу, 5 октября, в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили о ДТП с участием двух российских туристок. Отмечалось, что одну девушку пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что россиянам будет труднее добраться до ОАЭ из-за обстановки на Ближнем Востоке. Там обострился конфликт между Израилем и Ливаном.