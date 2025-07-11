В Алешках под обломками дома могут быть десятки пострадавших

В Херсонской области под завалами пятиэтажного дома в Алешках, разрушенного после удара ВСУ, могут находиться десятки людей. Спасательные работы осложняются из-за действий украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на личной странице в соцсети.

Пятиэтажный жилой дом в городе Алешки Херсонской области рухнул после авиаудара Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, под обломками остаются десятки людей.

Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов — по данным пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, украинские беспилотники продолжают атаковать район, создавая угрозу для работающих на месте специалистов.

Алешки — один из населенных пунктов Херсонской области, который неоднократно подвергался обстрелам с начала спецоперации.

Ранее стало известно, что пятиэтажка рухнула вследствие авиаудара ВСУ.