В Альянсе турагентств назвали страны, где туристы чаще всего травятся

Отравление во время отпуска — неприятный сценарий, способный испортить любую поездку. И хотя подобные случаи могут произойти в любой точке мира, статистика указывает на явных лидеров по риску. Как рассказал Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, наибольшая концентрация отравлений туристов со всего мира фиксируется в странах Азии и Африки, с печальным первенством Индии.

По его словам, ключевой фактор риска — сочетание экстремальных условий. В Индии, по словам эксперта, виной всему жаркий климат вкупе с повсеместной антисанитарией. Схожая ситуация характерна для многих африканских направлений, где нормы санитарного контроля часто крайне низки. Азиатские страны, хоть и в несколько меньшей степени, также входят в зону повышенного риска из-за схожих климатических и гигиенических условий. Примечательно, что в «топ» по количеству отравлений среди россиян попадает и массовая Турция — здесь играет роль огромный поток туристов, несмотря на относительно лучший контроль.

Турэксперт добавил, что последствия такого гастрономического риска очевидны: испорченный отдых, проблемы со здоровьем, финансовые потери на лечение и необходимость менять планы. Важно понимать, что риск резко снижается при питании в проверенных отелях, где санитарные нормы обычно соблюдаются строже, чем в уличных кафе или на рынках.

По его мнению, Резкий контраст представляют скандинавские страны. Норвегия, Швеция, Финляндия являются самыми безопасными с точки зрения пищевых отравлений. Этому способствует прохладный климат, сдерживающий размножение бактерий, высокие стандарты гигиены и традиционная кухня с минимальным использованием скоропортящихся ингредиентов и острых специй, раздражающих желудок.

