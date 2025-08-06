В Сочи минимум три человека погибли от отравления домашней чачей с рынка

Как минимум три человека погибли после употребления самодельной чачи, купленной на Казачьем рынке в Адлере, передает SHOT. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Как пишет телеграм-канал, трагедия произошла с семьей из Комсомольска-на-Амуре. Пара приехала на отдых с двумя детьми — девочками 13 и 4 лет. Перед отъездом мужчина и женщина купили чачу на том же рынке.

Уже в дороге супругам стало плохо. Женщина умерла почти сразу, а ее муж был госпитализирован в Воронеже. Сначала у него отказали почки, потом он потерял зрение и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Местные жители утверждают, что жертв чачи может быть больше. По их словам, как минимум пять человек отравились этим напитком за последние дни, включая одного погибшего неделю назад.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Известно о задержании двоих подозреваемых в продаже смертельного алкоголя.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в отеле Кубы десятки россиян пострадали от отравления креветками.