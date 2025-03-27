В Альянсе турагентств РФ пояснили запрет посещать экскурсии на батискафах

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, жителям РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до завершения следствия. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, пока следствие не даст полную картину происшествия, никакие экскурсии на батискафах невозможны. Работу проводить над этим должна международная комиссия с участием отечественных специалистов.

По мнению турэксперта, следствие займет достаточно времени, несколько месяцев.

Ранее очевидец рассказал о первых минутах после крушения батискафа в Хургаде.