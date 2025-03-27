Очевидец рассказал о первых минутах после крушения батискафа в Хургаде

Пострадавших в результате крушения батискафа в египетской Хургаде доставляли на пляж без сознания. Подробностями инцидента с РИА Новости поделился очевидец страшной трагедии.

В четверг, 27 марта, на египетском курорте потерпел крушение туристической батискаф с 45 гражданами России. В результате аварии шесть человек погибли, среди них — пятеро россиян. Большая часть находившихся на борту была спасена.

«Мы сегодня видели на пляже, как людей доставляют без сознания, и там было много детей. Это ужасно. Это очень страшно. Как я понимаю, наших постояльцев отеля там не было, просто вот этот батискаф «Синдбад», он отплывает от нашего отеля», — рассказала собеседница агентства.

По информации спасательных служб, 21 пострадавший был доставлен в местные больницы. Из них 14 человек прибыли в Хургаду на отдых из России. Установлено, что три человека являются гражданами Египта, и еще три — Индии. Личность еще одного гражданина устанавливается.

Отмечается, что у некоторых пострадавших диагностированы серьезные травмы, включая повреждения головы и конечностей, ушибы и признаки дыхательной недостаточности.

Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, проводятся дополнительные операции по поиску и эвакуации. Правоохранительные органы уже начали расследование для установления причин крушения.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что батискаф с российскими туристами мог врезаться в риф.