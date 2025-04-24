В Алтайском крае девочка выжила после падения с четвертого этажа

В городе Бийске Алтайского края родители оставили маленького ребенка без присмотра, и тот вывалился из окна с четвертого этажа. Девочка осталась жива, но попала в больницу. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное прокуратурой. Это ведомство уже проводит доследственную проверку по этому ЧП.

«В городе Бийске из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпала девочка возрастом 1 год 9 месяцев. Она госпитализирована в медицинское учреждение», — указала журналистам Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края.

Родители пострадавшей открыли на кухне окно, чтобы проветрить квартиру. Затем они ушли в другую комнату, и оставили ребенка без присмотра. Тот залез на подоконник и выпал в распахнутое окно.

Ранее сообщалось, что в Казахстане женщина выбросила новорожденного ребенка из окна поезда. Младенца не удалось спасти, инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Кызылорда — Астана. Женщина родила ребенка прямо в вагоне.