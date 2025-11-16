В Алтайском крае мужчина проломил голову девушке бутылкой в ночном клубе

В Бийске правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого избиения двух молодых девушек, произошедшего в одном из местных ночных клубов. Инцидент, о котором сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал 112, имел место в ночь на 8 ноября.

По информации источника, конфликт начался внутри заведения. Две подруги, находившиеся на отдыхе, были вынуждены пожаловаться службе безопасности на вульгарное поведение пары, сидевшей за соседним столиком. После этого агрессор и его спутница покинули клуб, но устроили засаду на пострадавших на выходе.

Как утверждается в сообщении, мужчина набросился на девушек. В ходе нападения он нанес одной из них удар бутылкой по голове, в результате чего та получила черепно-мозговую травму. Далее, по словам пострадавших, он продолжал агрессию, таская свою жертву по залу.

После инцидента девушки обратились в медицинское учреждение для фиксации побоев и написали заявление в полицию. В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что группа подростков избила 13-летнюю школьницу в красноярском поселке Березовка.