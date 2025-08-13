В Алтайском крае подросток стрелял из пневматики и случайно застрелил девочку

В Алтайском крае 13-летний мальчик стрелял из пневматического ружья и случайно застрелил девочку. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета России, их слова привел ТАСС.

ЧП произошло в селе Староглушенка Алтайского края. Там подросток взялся стрелять из пневматического ружья, находясь на приусадебном участке.

«13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки», — указали журналистам.

Девочка получила смертельное ранение и скончалась в машине скорой помощи. По этому факту уже возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности. Прокурор Алтайского края Герман поставил это дело под свой контроль.

