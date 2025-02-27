В здании Главного управления по борьбе c коррупцией нашли тело полковника МВД

В служебном кабинете в Рязанском переулке в Москве, где располагается Главное управление по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России, найдено тело полковника Евгения Головатого. По предварительным данным, офицер совершил самоубийство в своем кабинете, применив табельное оружие, о чем сообщила газета «Коммерсантъ».

Следователи Следственного комитета России проводят предварительное расследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейших действиях: либо открытие уголовного дела, например, по статье о доведении до самоубийства, либо отказ в возбуждении подобного дела.

Согласно информации газеты, полковник был заместителем руководителя управления «П», занимающегося борьбой с преступностью на крупных промышленных объектах.

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