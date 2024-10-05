В Алтайском крае, в Шелаболихинском районе, устраняют последствия прорыва плотины

Эта дамба удерживала воду Зеркальных озер, и ее разрушение привело к повреждению дороги, которая соединяет две части села Шелаболиха. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава района Александр Шушунов.

По его словам, дамбы, которые многие годы сдерживали накопившуюся воду, не смогли справиться с большим объемом осадков, собравшихся этим летом.

В результате, вода вышла в реку, разделяющую село, и дорога, соединяющая его части, была повреждена.

Сейчас на месте происшествия работают специализированные службы, и ситуация находится под контролем регионального правительства.

Проводится оценка ущерба, а также разрабатываются меры по устранению последствий прорыва.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и удалиться от небезопасной дороги. Он также попросил не поддаваться панике и не распространять слухи, которые могут усложнить ситуацию.

В администрации сообщили, что транспортное сообщение с другими населенными пунктами остается в норме.

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