В Алтайском крае загорелось здание филиала РЖД

Отмечается, что пожар на улице Путевая начал распространяться по строению около 6:00 по местному времени (2:00 по мск). Огонь охватил площадь порядка 1,2 тыс. кв. м.

На месте происшествия работали специалисты МЧС, которые вынесли из здания газовые баллоны, чтобы не произошла детонация. Уточняется, что сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Также, уточнили в ведомстве, на месте ЧП было создано два боевых участка, а также пять звеньев газодымозащитной службы. Всего в тушении пожара участвовали 40 человек личного состава и семь автоцистерн.

Причины возгорания пока не установлены. Рубцовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве рядом с Савеловским рынком в кафе произошел пожар.