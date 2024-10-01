В Москве рядом с савеловским рынком загорелось кафе

Во вторник, 1 октября, в Москве произошел пожар в кафе «Чайхана Баракат», рядом с Савеловским рынком. Об этом пишет Telegam-канал Mash.

После воспламенения первого объекта огонь охватил соседние постройки, а общая площадь пожара в итоге достигла 30 квадратных метров. По данным МЧС Москвы, с огнем боролся 21 специалист и шесть единиц техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее из-за пожаров и засухи в Ростовской области ввели режим ЧС.