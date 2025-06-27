В Алуште неожиданно умер студент из Москвы

Студент Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И. М. Губкина погиб во время прохождения практики на пляже в Алуште. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на волне».

Молодой человек учился на факультете геологии и геодезии и в начале июня приехал в Крым. Он остановился в пансионате «Жемчужина» вместе с однокурсниками. В Алуште он занимался поиском и исследованием камней, а также слушал лекции. Студент рассказывал маме о насыщенной учебной программе и о том, что практически не ест из-за отсутствия времени.

На десятый день пребывания в Крыму связь с сыном пропала. Вскоре женщине позвонил заведующий практикой и сообщил, что молодой человек прыгнул в холодную воду и скончался. Матери рассказали, что из-за резкого перепада температур у молодого человека случился сердечный приступ.

Женщина в беседе с журналистами сообщила, что на вопрос о том, почему за ее ребенком никто не проследил, сопровождающий ответил, что в момент трагедии «кушал», и в целом за молодым человеком никто не обязан следить.

Мама погибшего студента не верит, что сын умер по своей неосторожности. Она рассказала, что молодой человек с детства боялся воды, а незадолго до отъезда ему лазером прижгли гайморовы пазухи. По этой причине, отметила женщина, ни о каких погружениях и переохлаждениях речи быть не может.

По словам свидетелей трагедии, жители Алушты предупреждали студентов о том, что температура воды составляет всего 14 градусов и купаться в таком море нежелательно. Несмотря на это, молодые люди все-равно поднялись на пирс и начали нырять.

Ранее сообщалось, что в Химках из катера в канал имени Москвы выпал пятилетний ребенок.