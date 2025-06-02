В американском Боулдере началась эвакуация после нападения на улице

В городе Боулдер (штат Колорадо) началась эвакуация после нападения неизвестного с «коктейлями Молотова». Об этом сообщил департамент местной полиции в соцсети Х.

Власти города эвакуируют блоки 1200, 1300 и 1400 на улице Перл-стрит между Уолнат и Пайн после того, как человек напал на прохожих. На месте работают силы полиции и службы безопасности, ситуация остается под контролем.

По информации телеканала CBS, нападение произошло во время демонстрации в поддержку израильских заложников, которые находятся в секторе Газа с 2023 года.

Неизвестный, вооружившись самодельным зажигательным средством и выкрикивая лозунги «свободу Палестине», бросил «коктейли Молотова» в участников акции. В результате инцидента пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет.

Среди пострадавших есть лица с хроническими заболеваниями, их состояние уточняется. Полиция задержала подозреваемого на месте — его личность выясняется.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что данный инцидент является целенаправленной террористической атакой. Он отметил, что расследование продолжается, и ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на более чем $1 млрд для разработки новой оборонной программы.