В Уфе загорелся цех по выпуску лодок

В столице Республики Башкирия горит предприятие, которое выпускает лодки. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В Уфе загорелся цех, где из поливинилхлорида производили лодки. Изначально площадь возгорания составила 400 кв. м. Позже огонь охватил вдвое большую территорию.

«Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники», — указали в МЧС.

Сейчас пожар уже удалось локализовать. Есть информация, что пожарные вынесли из цеха 10 баллонов с кислородом, чтобы предотвратить их взрыв.

Ранее сообщалось, что на территории московской ТЭЦ-26, которая находится на юге столицы, вспыхнул пожар. Там загорелась электроподстанция. По утверждению информированных источников, никто не пострадал. Инцидент никак не повлиял на снабжение потребителей электроэнергией.