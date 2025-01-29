В Амурской области из-под завалов завода, на котором произошел взрыв, извлекли тело рабочего

Спасатели в Амурской области обнаружили тело под завалами на заводе, где произошел взрыв. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Во вторник, 28 января, в Белогорске Амурской области произошел взрыв на маслоэкстракционном заводе. Как сообщили в экстренных службах, взрыв прогремел в 14:55 по местному времени (8:55 мск).

По информации МЧС, на заводе взорвалась силовая установка. Обошлось без горения. В результате поисковых работ было обнаружено тело погибшего под завалами.

В управлении областного ведомства также уточнили, что местоположение рабочего, считавшегося пропавшим без вести, предварительно установлено. Он находится в резервуаре, заполненном шротом.

Всего, по данным МЧС, в резервуаре находилось 28 тонн шрота, разгрузка которого осуществлялась вручную.

Отмечается, что в ликвидации последствий взрыва участвовал 41 человек и 11 единиц специальной техники. Работы проводились в круглосуточном режиме. Работники завода смогли самостоятельно эвакуироваться.

Полиция и прокуратура уже начали проверку обстоятельств происшествия.

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