В Амурской области ограничили энергопотребление из-за нарушения работы ТЭЦ

Пять районов Амурской области переведены на режим энергосбережения в связи с аварией на Благовещенской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Амурских электрических сетей (филиал АО ДРСК, входит в «РусГидро»).

В Амурской области из-за внезапного отключения оборудования на Благовещенской ТЭЦ по распоряжению Амурского регионального диспетчерского управления введены ограничения энергопотребления в пяти районах области. Дефицит мощности в центральном энергорайоне, возникший в результате аварии, заставил диспетчеров принять экстренные меры.

Начиная с 9:12 по местному времени (3:12 по мск) началось поэтапное отключение. Под него попали жители Константиновского, Благовещенского, Тамбовского, Ивановского и Бурейского районов. Пока не уточнялось, как долго будут действовать энергоограничения, так как причины аварии на Благовещенской ТЭЦ до сих пор официально не названы. Пресс-релиз от руководства предприятия пока не поступил.

Благовещенская ТЭЦ — это жизненно важное предприятие, обеспечивающее не только жилищно-коммунальные нужды, но и энергоснабжение промышленных объектов.

Полное восстановление нормального режима работы возможно лишь после ликвидации аварийной ситуации на ТЭЦ. Ситуация находится под строгим контролем специалистов.

Ранее в Амурской области двое осужденных совершили побег из колонии.