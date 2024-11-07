Двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области
SHOT: в Амурской области двое осужденных совершили побег из колонии
Фото: [pxhere.com]
Из исправительной колонии-2 (ИК-2) в Бурейском районе Амурской области сбежали двое осужденных, сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, инцидент произошел во вторник, 5 ноября. Сбежавшие отбывали наказание принудительными работами.
Как пишет SHOT, сбежавшими являются 25-летний Никита Иванов, который осужден по статьям УК РФ за незаконное проникновение в чужое жилище, а также за угон транспортного средства. Отбывать наказание Иванов должен четыре года.
Другой беглец — 21-летний Игорь Чумак. Он судим по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления, а также за нанесение побоев. Отбывать наказание Чумак должен в течение 1 года и 2 месяцев.
Ранее стало известно, что в Липецкой области задержали последнего из шести беглецов ИК-2. Отмечалось, что 28-летний сбежавший Тургун Абдуллаев скрывался в поселке Песковатский, где прятался в заброшенном доме.