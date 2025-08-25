На базе отдыха «Рубас» в Дагестане 28 человек госпитализированы с отравлением

Массовое отравление произошло на базе отдыха «Рубас» в Дагестане — в больницы с симптомами интоксикации госпитализированы 28 человек, большинство из которых дети. Об этом сообщает РИА Новости.

В Дербентском районе Дагестана на туристической базе «Рубас» зафиксировали массовое пищевое отравление. По данным МЧС, пострадали 28 человек, 25 из них — несовершеннолетние.

В центральную городскую больницу Дербента уже доставили 19 человек, в числе которых 17 детей. Состояние большинства пострадавших оценивается как средней тяжести. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить точную причину инцидента. Проверку проходит вся организация питания на территории турбазы, отобраны пробы продуктов и воды для лабораторного анализа. Власти республики взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее сообщалось о том, что врачи Екатеринбурга спасли мужчину, на которого упал тонный тракторный ковш.