В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников

Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

В Анапе в связи с работой систем противовоздушной обороны запущены система оповещения.

Жителей призывают сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Также их предупреждают, что нужно укрыться в помещениях, где нет окон.

Угроза атаки дронов объявлен и в Крымском районе Кубани. В случае необходимости будут включены сирены, сообщил глава района Сергей Лесь.

В ночь на 5 января силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на территории Ростовской области. Тогда было сбито как минимум два украинских беспилотника в Миллеровском и Тарасовском районах.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.