В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев через свой телеграм-канал сообщил о начале воздушной тревоги в городе. Информация о тревоге поступила в 13:24 мск.

Власти отметили, что в это время в Севастополе приостановлена работа общественного транспорта, включая морские перевозки.

Ранее серия воздушной тревоги прозвучала в Курской области 31 декабря из-за ВСУ. В таких случаях жителей призывают укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, кладовая, коридор и других комнатах без остекления.

Тем, кто находится на улице, также важно найти временное укрытие. Подойдет любое здание, также важно отойти от окон и дверей.