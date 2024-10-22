В Анапе загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса
В Анапе произошел пожар в гостинице
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В селе Сукко, расположенном в Анапе, произошло возгорание кровли двух зданий гостиничного комплекса. Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении МЧС России, опубликованном в Telegram.
На месте происшествия были эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, ни один из них не пострадал. Пожарные оперативно приступили к ликвидации открытого горения. Для этих целей было задействовано 50 специалистов и 14 единиц техники.
Сейчас пожар локализован. Продолжаются работы по полному устранению возгорания. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Власти проведут дополнительное расследование для выяснения причин возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие. На месте происшествия работают оперативные службы.